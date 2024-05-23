İsrail'den İspanya, İrlanda, Norveç'e Filistin tehdidi durmuyor: Mafya lideri gibi tüm dünyaya resmen ilan etti

İsraili, İrlanda Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı sonrası bu üç ülke ile ilişkilerinin “ciddi sonuçlarla” karşı karşıya kalacağını söyledi.

İsraili, İrlanda Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, bu üç ülke ile ilişkilerinin “ciddi sonuçlarla” karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada üst düzey bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: “Aldıkları kararın ardından bu ülkelerle ilişkilerimizde ilave ciddi sonuçlar doğacaktır.”

Yetkili, hükümetlerinin, dün açıklanan kararı nedeniyle “kınamak” üzere üç ülkenin elçileriyle görüştükten sonra konuştu.

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