İsrail'den İran'ı kızdıracak adım
İsrail, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini açıkladı.
İsrail, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, bakanlığın İsrail Uzay Endüstrisi ortaklığında ürettiği Ofek-16 isimli casus uydunun, ülkenin merkezindeki bir üsten yerel saatle 04.00'te fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği söylenildi.
Casusluk amacıyla kullanılacak Ofek-16'nın yüksek kapasiteli elektro-optik keşif uydusu olduğu ifade edildi.
Yerel basın, uydunun İran'ın nükleer faaliyetlerini gözetleme amacıyla kullanılacağını yazdı.