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Dünya

İsrail'den İran'ı kızdıracak adım

İsrail, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:08:00 -
İsrail'den İran'ı kızdıracak adım

İsrail, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, bakanlığın İsrail Uzay Endüstrisi ortaklığında ürettiği Ofek-16 isimli casus uydunun, ülkenin merkezindeki bir üsten yerel saatle 04.00'te fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği söylenildi.

Casusluk amacıyla kullanılacak Ofek-16'nın yüksek kapasiteli elektro-optik keşif uydusu olduğu ifade edildi.

Yerel basın, uydunun İran'ın nükleer faaliyetlerini gözetleme amacıyla kullanılacağını yazdı.

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Yorumlar

76543

israil yok edilmek için topyekün savaş istiyor keşke iranın 5000 tane tüm kafir zındıklara karşı bu sayıda nükleer silahları olsaydı belki şimdi çoktan tek başınada olsa abd israil nato alçaklarına karşı savaşa girmişti ama maalesef tek bir tane bile yok en büyük güçleri sadece füze zaten o herkeste var dünyanın gizli nükleer güçleri olmasına rağmen zalimler irana izin vermiyor neden amaç israil bop ve kuzey afrika yahudi imparatorluklarından israil önünde nükleer güç bir ülke asla istemiyorki rahatlıkla üç büyük yahudi projesi imparatorluklarını abd rusya nato güdümünde gerçekleştirebilsin o yüzden domuz gibi israil her yere lübnana suriyeye ıraka yemene şimdide kendisini yok ettirmek için iranı kışkırtıp savaşa çekmek istiyor
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abdrhman

yahu bırakın senaryoları oynamayı. biriniz b.k diğeriniz aynı b.kun sülalesi. ikinizde oyun oynayın durun he yaw he bizde çok inasndık çok korktuk. ödümüz patladı. pislik yahudiler.
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