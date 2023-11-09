  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarih açıklandı! Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak gelişme

Büyükler ders alsın! Aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk bakın ne yaptı?

Hatay'daki son deprem... Naci Görür uyardı!

Fiyatlar gerileme seyrine girdi! Gram ve çeyrek altın bu seviyeden alınır mı?

Simpsonlar değil bu kez o dizi bildi! 2015'te yayınlandı: O ülke Filistin'in yanında savaşa girecek

Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!

Gündeme bomba gibi düştü! Bahçeli'den olay Yargıtay - AYM sözleri

Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul'da Uluslararası Gazze Zirvesi

Türkiye'ye altın müjdesi her an verilebilir! 37 yıldır Anadolu’da altın arayan ABD'li isim bombayı resmen patlattı

‘Doktorlar gidiyor’ diyenlere kapak olsun! Fahrettin Koca son rakamları açıkladı
Gündem İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi
Gündem

İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-11-09 18:53:00 - 2023-11-09 18:56:15
İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 818’e yükseldi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 34’üncü gününde vahşetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri vururken, can kaybı her geçen saat artıyor.

Ölenlerin 4 bin 412’si çocuk

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 818’e, yaralananların sayısının ise 26 bin 905’e yükseldiği duyuruldu.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 400’ü çocuk 2 bin 650 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Sağlık kuruluşlarını hedef alıyor

İsrail'in saldırılarında ayrıca 195 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 51 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 130 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

İsrail, Nasr Çocuk Hastanesi'ni vurdu

İsrail ordusunun Nasr Çocuk Hastanesi’ni top mermileriyle vurması sonucu 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından büyük hasar gören hastanede tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğu, yoğun bakım bölümünün ise küçük jeneratör ile hizmetini sürdüreceği aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükler ders alsın! Aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk bakın ne yaptı?
Büyükler ders alsın! Aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk bakın ne yaptı?

Sosyal Medya

Büyükler ders alsın! Aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk bakın ne yaptı?

Ürdün'den geri adım! Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında...
Ürdün'den geri adım! Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında...

Dünya

Ürdün'den geri adım! Askeri seçenekler Filistin-israil anlaşmazlığında...

İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı

Gündem

İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı

Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!
Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!

Gündem

Festivaldeki gençleri İsrail ordusunun vurduğu ortaya çıktı!

İsrailli subay: Hayaletlerle savaşıyoruz!
İsrailli subay: Hayaletlerle savaşıyoruz!

Dünya

İsrailli subay: Hayaletlerle savaşıyoruz!

Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'
Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'

Gündem

Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'

İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?
İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?

Dünya

İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?

Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...
Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...

Gündem

Katil İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın! Şehit ve yaralılar var...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23