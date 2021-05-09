İsrail'den gerilimi tırmandıracak adım! İptal edilebilir

Doğu Kudüs'teki gerginlik nedeniyle "Kudüs Günü" etkinliklerini kısıtlamayı ya da iptal etmeyi gözden geçirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail polisinin bu akşam başlayan ve yarınki etkinliklerle devam edecek olan Yahudilerin "Kudüs Günü" kutlamalarının Doğu Kudüs'teki gerginliği daha da artırabileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

İptal edilebilir

İsrail polisinin "Kudüs Günü" kapsamında özellikle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde düzenlenmesi planlanan etkinlikleri bölgedeki gerginlik nedeniyle kısıtlamayı veya da iptal etmeyi değerlendirdiği ifade edildi.

Bu akşam başlayacak anma törenleri öncesinde polisin birkaç saatte bir tüm seçenekleri mümkün olduğu kadar uzun süre masada tutmak için değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Haaretz gazetesindeki haberde ise güvenlik yetkililerin kabineyi yarın Eski Şehir'de düzenlenmesi planlanan "bayrak yürüyüşünün" bölgedeki olayları tırmandırmasına neden olabileceği konusunda uyardığı aktarıldı.

İşgal günü

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Etkinlikler kapsamında Yahudiler, İsrail bayraklarıyla Şam Kapısı'na gelerek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, önce ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşam da başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı.