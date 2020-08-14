  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 03:43:00 -
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel, gözetleme noktaları ile hava savunma sistemine bağlı bir noktanın vurulduğu belirtildi.

Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün ve önceki gün de Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurduğunu duyurmuştu.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden gönderildiği belirtilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

Yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu

Doğu Akdeniz'de sular ısınırken gerilimi artıracak bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Oruç Reis'in petr..
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı