İsrail'den Gazze'de göz göre göre katliam! Can kaybı 500'ü çocuk 1537'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 612 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.