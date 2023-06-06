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Gündem İsrail'den flaş "Hakan Fidan" hamlesi! Apar topar bunu yaptılar
Gündem

İsrail'den flaş "Hakan Fidan" hamlesi! Apar topar bunu yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-06-06 14:18:00 - 2023-06-06 14:42:56
İsrail'den flaş "Hakan Fidan" hamlesi! Apar topar bunu yaptılar

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yeni görevi dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cohen, “Sayın Bakan Fidan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çağımızın zorluklarıyla yüzleşmek için önümüzde çok şey var. Ülkelerimiz ve bölgemiz yararına ilişkilerimizi birlikte daha da geliştireceğimize eminim.” ifadesini kullandı.

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