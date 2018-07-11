İsrail'den flaş Ebru Özkan kararı!

İsrail askeri mahkemesinin, dün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiğini ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirmişti.

Dün ise İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etmişti.

Bugün tekrar toplanan İsrail mahkemesi, Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Ebru Özkan 3 günlük Kudüs ziyareti sonrasında 11 Haziran günü İstanbul'a dönüş için geldiği Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.