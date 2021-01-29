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Dünya İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık
Dünya

İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarlığı görevine Irit Lillian atandı. Lilian, iki sene önceye kadar İsrail Bulgaristan Büyükelçiliği görevini yürütüyordu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:38:00 -
İsrail’den flaş açıklama: Türkiye'ye atama kararı aldık

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarlığı görevini yürüten Roey Gilad, 2020 sonunda görev süresinin dolmasıyla görevinden ayrıldı. İsrail, Maslahatgüzar olarak Gilad'ın yerine Irit Lillian'ı atadı.

Yeni Maslahatgüzar Lillian, 26 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Ankara nezdinde İsrail Devleti Maslahatgüzarı olarak görev yapmaya başladı.

Lillian, 2015'ten 2019'a kadar İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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