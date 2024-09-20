İsrail’den F-35’le korkunç saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanları öldü
Terör devleti İsrail vahşette sınır tanımıyor. Savaş rotasını Lübnan’a çeviren İsrail Ordusu bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 66 kişi de yaralandı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey 10 komutanın öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari kanlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
'EN AZ 10 HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ'
Hagari kanlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Beyrut'taki hava saldırısında Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü” ifadelerini kullandı.
SALDIRI F-35 UÇAĞINDAN 2 FÜZEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Saldırıda Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiyeh semtindeki bir binanın vurulduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırının gerçekleştirildiği noktada araçların kullanılamaz hale geldiği, sokağın molozlarla dolu olduğu görüldü. Lübnan medyası, saldırının İsrail'e ait bir F-35 uçağından 2 füzeyle gerçekleştirildiğini iddia etti.