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Dünya İsrail’den F-35’le korkunç saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanları öldü
Dünya

İsrail’den F-35’le korkunç saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanları öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-20 22:27:00 -
İsrail’den F-35’le korkunç saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanları öldü

Terör devleti İsrail vahşette sınır tanımıyor. Savaş rotasını Lübnan’a çeviren İsrail Ordusu bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 66 kişi de yaralandı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey 10 komutanın öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari kanlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

'EN AZ 10 HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ'

Hagari kanlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Beyrut'taki hava saldırısında Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü” ifadelerini kullandı.

SALDIRI F-35 UÇAĞINDAN 2 FÜZEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Saldırıda Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiyeh semtindeki bir binanın vurulduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırının gerçekleştirildiği noktada araçların kullanılamaz hale geldiği, sokağın molozlarla dolu olduğu görüldü. Lübnan medyası, saldırının İsrail'e ait bir F-35 uçağından 2 füzeyle gerçekleştirildiğini iddia etti.

 

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İsrail Lübnan'ı yine vurdu

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Katil İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü

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Katil İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü

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