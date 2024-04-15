İsrail'den En-Nuseyrat Mülteci Kampına bombalı saldırı
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampında bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nuseyrat Mülteci Kampının kuzeybatısında El-Arabi ailesine ait ev bombalandı.
Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bazı Filistinlilerin de yaralandığı belirtilirken, buna ilişkin sayı verilmedi.
Nuseyrat'ın kuzeybatısındaki Yeni Kamp bölgesinde bulunan Hasan el-Benna Camisi de düzenlenen saldırıda tamamen yıkıldı.
İsrail ordusunun, kampın kuzeyindeki Ard el-Müfti bölgesine attığı roketler sonucu ise bölgede derin çukurlar oluştu.
İsrail, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
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