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Dünya İsrail'den En-Nuseyrat Mülteci Kampına bombalı saldırı
Dünya

İsrail'den En-Nuseyrat Mülteci Kampına bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 04:40:00 -
İsrail'den En-Nuseyrat Mülteci Kampına bombalı saldırı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampında bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nuseyrat Mülteci Kampının kuzeybatısında El-Arabi ailesine ait ev bombalandı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bazı Filistinlilerin de yaralandığı belirtilirken, buna ilişkin sayı verilmedi.

Nuseyrat'ın kuzeybatısındaki Yeni Kamp bölgesinde bulunan Hasan el-Benna Camisi de düzenlenen saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun, kampın kuzeyindeki Ard el-Müfti bölgesine attığı roketler sonucu ise bölgede derin çukurlar oluştu.

İsrail, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
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