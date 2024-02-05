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Dünya İsrail'den dikkat çeken Hizbullah açıklaması! Geri adım attılar
Dünya

İsrail'den dikkat çeken Hizbullah açıklaması! Geri adım attılar

Yeniakit Publisher
2024-02-05 03:38:00 -
İsrail'den dikkat çeken Hizbullah açıklaması! Geri adım attılar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın başdanışmanı Amos Hochstein'a, Tel Aviv'in, Hizbullah'la olan sorunu diplomatik anlaşmalar yoluyla çözmeye hazır olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığının ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, Hochstein ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede, Lübnan sınırındaki güvenlik sorunu ve yerinden edilmiş İsraillilerin evlerine geri dönmesinin yolları ele alındı.

Gallant, Hochstein'a hitaben, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız. Ama başka bir senaryoya da hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin, Lübnan sınırında güvenliğin iyileştirilmesi ve oradan gelen saldırı tehdidinin ortadan kaldırılmasına kararlı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda çatışma yaşanıyor.
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Kaynak: AA

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