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Dünya İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'
Dünya

İsrail'den BM'ye Reisi tepkisi! 'Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?'

Yeniakit Publisher
2024-05-20 21:50:00 - 2024-05-20 21:52:48

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunan BM'ye gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına İsrail sert tepki gösterdi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan yayınladığı video mesajda, “BM Güvenlik Konseyi, binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu, toplu katliam yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi anısına bugün saygı duruşunda bulundu. Rehinelerimizi kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmeyen bu organ, bugün başlarını İran'da, İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan bir adama eğdi. Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu? Güvenlik Konseyi dünya barışı için bir tehlike haline geldi” dedi.

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