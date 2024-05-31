İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

Siyonist İsrail tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır." denildi.

"Başbakan, müzakere ekibine bu hedefe ulaşılması için bir taslak sunma yetkisi verdi” ifadesi kullanılan açıklamada katil Netanyahu’nun esirlerin tamamı iade edilmeden ve tüm hedeflere ulaşılmadan saldırıların sona ermeyeceği konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

İşgalci İsrail tarafından önerilen taslağın Tel Aviv’in ilkelerini korumasına izin verdiği belirtilirken, ateşkes teklifinin Biden’ın açıkladığı teklifle aynı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İsrailli ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise, “Anlaşmanın İsrail ve Hamas tarafından farklı şekillerde ele alınacağından şüphem yok ama anlaşmada ne olduğunu ve beklentilerin ne olduğunu biliyoruz” dedi.