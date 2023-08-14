İsrail'den beklenmedik hamle! Türkiye'den satın alacaklar

İsrail’de, Afrika’nın birçok ülkesinde etkin ticaret faaliyetleri yürüten çok sayıda ithalat ve ihracat şirketi mevcut. Bu tür şirketler, bulundukları ülkelerde yerel partnerleriyle iyi ilişkiler kurarak önemli iş kontratları üstlenebiliyorlar.

Bu hafta TurkishExporter'a ulaşan bir ithalat fırsatı, bu türden bir re-eksport (yeniden ihraç) ihracat işi olarak yansıdı. Nehir devriyesi botu teklifi almak istediğini yazan İsrail firması, talebinde özetle şunları sordu: “ Bu günlerde nehir devriye botlarına ihtiyacımız var. 5 -7 metre uzunluğunda ve 5 kişilik olacak. Bu bot devriye gezen nehirler içindir. 20 birime ihtiyaç var”

Dünya Gazetesi