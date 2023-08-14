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Teknoloji İsrail'den beklenmedik hamle! Türkiye'den satın alacaklar
Teknoloji

İsrail'den beklenmedik hamle! Türkiye'den satın alacaklar

Yeniakit Publisher
2023-08-14 07:15:00 - 2023-08-14 07:18:26
İsrail'den beklenmedik hamle! Türkiye'den satın alacaklar

Son dönemde Türkiye ile normalleşme adımlarına imza atan İsrail, 20 devriye botu sipariş etmeye hazırlanıyor.

İsrail’de, Afrika’nın birçok ülkesinde etkin ticaret faaliyetleri yürüten çok sayıda ithalat ve ihracat şirketi mevcut. Bu tür şirketler, bulundukları ülkelerde yerel partnerleriyle iyi ilişkiler kurarak önemli iş kontratları üstlenebiliyorlar.

Bu hafta TurkishExporter'a ulaşan bir ithalat fırsatı, bu türden bir re-eksport (yeniden ihraç) ihracat işi olarak yansıdı. Nehir devriyesi botu teklifi almak istediğini yazan İsrail firması, talebinde özetle şunları sordu: “ Bu günlerde nehir devriye botlarına ihtiyacımız var. 5 -7 metre uzunluğunda ve 5 kişilik olacak. Bu bot devriye gezen nehirler içindir. 20 birime ihtiyaç var”

Dünya Gazetesi

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Yorumlar

Vejo

Türkiye'ye vermemeli satmamalı ya da daha çok filistinliyi öldürsünler diye mi
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