İsrail'den ayrıldı! Biden bebek katili dostlarını camdan selamladı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail’den ayrılan ABD Başkanı Joe Biden, sokaklarda kendisini bekleyen bebek katili dostlarını aracının camından selamladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki temaslarını tamamladı.
Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısının ardından başkentteki Ben Gurion Havaalanına geçti. Biden’ın konvoyunun güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Biden yol üzerinde bekleyen İsrail vatandaşlarını ise aracın camında selamladı. Biden, Başbakanlık uçağı Air Force One’a binerek ABD’ye doğru hareket etti.
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