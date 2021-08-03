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Dünya İsrail’den alçak saldırı! 6 yaralı
Dünya

İsrail’den alçak saldırı! 6 yaralı

Terör devleti İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 12:04:00 -
İsrail’den alçak saldırı! 6 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin gece saatlerinde Cenin kentindeki sanayi bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Çatışmada, birisi ağır olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Sınır Polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin "terörü engelleme ve gözaltı" gerekçesiyle Cenin kentine girdiği kaydedildi.

Açıklamada, bir grup Filistinlinin molotof kokteyli ve taş attığı, silahla ateş açtığı, İsrail güçlerinin ise açılan ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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