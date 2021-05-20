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Dünya İsrail'den ahlaksız paylaşım! Kuran ayetleri ile alay ettiler
Dünya

İsrail'den ahlaksız paylaşım! Kuran ayetleri ile alay ettiler

Müslüman halka yönelik saldırılarına devam eden İsrail'den Kuran ayetleriyle ilgili alay eden bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 12:03:00 -
İsrail'den ahlaksız paylaşım! Kuran ayetleri ile alay ettiler

İsrail'e ait resmi bir sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nin bombalandığını gösteren bir fotoğraf, Kur'an-ı Kerim'den bir sureyle paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ait Arapça yayın yapan bir sosyal medya hesabından, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail ordusu tarafından bombalanan bir fotoğraf yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafla beraber Kur’an-ı Kerim’in Fil Suresi de paylaşıldı.

Kur’an-ı Kerim’de Yemen Valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kâbe'ye saldırmasını ve karşılaştığı sonu anlatan Fil Suresi’nin Gazze’nin bombalandığı bir fotoğrafla İsrail hesabından paylaşılması tepkiye yol açtı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de başta olmak üzere İsrailli resmi makam hesaplarından zaman zaman bu tür paylaşımların yapılması dikkat çekiyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'den Kınama

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıyı "vahşilikle" niteleyerek, İsrail'e bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle paylaşımları sert bir dille eleştirdi.

Şeyh Kisvani, İsrail'in ayetlerin anlamlarını ve bağlamlarını çarpıtarak lehine kullandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Onlar ayetleri bağlamından kopararak ters yüz ediyorlar. Halbuki asıl kendileri Fil sahipleridir, Gazze'deki mazlum insanlar değildir."

Şeyh Kisvani, bu tür paylaşımların "Allah'ın ayetleriyle alay etmek" anlamına geldiğine vurgu yaparak, "Bu açıkça Allah'ın ayetleriyle alay etmektir. Biz bu yapılanları şiddetle kınıyoruz." dedi.

İsrail'in yaptıklarının büyük bir zulüm olduğunu ve bu zulümden ötesinde yapacağı bir şeyi kalmadığını ifade eden Şeyh Kisvani, bir kez daha asıl "Fil sahiplerinin İsrail ordusu" olduğunu tekrarladı.

Şeyh Kisvani, İsrail'in bu tür paylaşımlarla sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin duygularıyla alay ettiğini ve provoke ettiğini kaydetti.

Şeyh Kisvani ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dua ederek, "Allah'tan İsrail'in yaptıklarını başına çalmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

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