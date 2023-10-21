İsrail’den ABD usulü işkence

TAHSİN HAN

Katil İsrail ordusunun Gazze’deki soykırımı sürerken, siyonist askerler ve himayelerindeki Yahudi yerleşimciler de Batı Yaka’da terör estiriyor. Siyonist gazetesi Times of İsrael gazetesinde yer alan bir habere göre, Batı Yaka’nın Vadi al-Sek köyündeki Filistinliler ve sol görüşlü İsrailli aktivistler, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından fiziksel saldırıya uğradı, cinsel olarak aşağılandı ve işkence gördü. Üç Filistinli ve üç aktivist, radikal Hilltop Youth yerleşimci grubundan üyeler alan İsrail ordusunun Desert Frontier isimli birimi tarafından 12 Ekim’de tutuklanmaları hakkında İsrail gazetesine konuştu.

Ardı arkası kesilmeyen yerleşimci saldırılarının ardından köylülerin büyük bölümü canlarını kurtarmak için köyden taşınırken işkence gören Filistinli de bölgeden ayrılmak üzereyken, iki minibüsle gelen 20 ila 25 silahlı yerleşimci ve asker tarafından saatlerce alıkonulduklarını söyledi.

Fotoğrafları çekildi

Habere göre; 3 Filistinlinin kıyafetleri çıkarıldı, çıplak ve iç çamaşırlarıyla fotoğrafları çekildi. Rapora göre, İsrail güçleri esirlerden ikisinin üzerine işedi ve üzerlerinde sigaralarını söndürdü. 3 Filistinlinin iç çamaşırlı, gözleri bağlı, elleri bağlı ve vücutlarında morluklar bulunan bir fotoğrafı silinmeden önce Facebook’ta yayınlandı. Muhammed Matar, yaşadıklarının ABD güçlerinin Irak’ın Ebu Garib hapishanesinde esirlere uyguladığı işkence ve kötü muameleye benzediğini söyledi. Ebu Hasan ve Muhammed Halid de yaşadıkları kabusu şöyle anlattı: “Elbiselerimizi bıçaklarla parçaladılar. Demir bir boruları ve bıçakları vardı, onlarla da bizi dövdüler. Her yerimize vurdular, Üzerimizde sigara söndürdüler, tırnaklarımızı sökmeye çalıştılar. Üzerimize işediler” dedi.

Filistinliler saatler sonra İsrail Sivil İdare yetkilileri tarafından serbest bırakıldı. Yaralı olarak Ramallah’taki hastaneye kaldırılan Filistinlilerin, bir araba ve nakit paranın da bulunduğu mallarının çoğu Yahudilerce çalındı. İsrail ordu sözcüsü ise “olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir komutanın görevden alındığını” iddia etti.

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