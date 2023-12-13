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Dünya İsrail'den ABD açıklaması! Dünyaya açık açık duyurdu
Dünya

İsrail'den ABD açıklaması! Dünyaya açık açık duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-13 20:32:00 -
İsrail'den ABD açıklaması! Dünyaya açık açık duyurdu

Biden-Netanyahu arasında yaşanan gerginliğin ardından İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, açıklamada bulundu. Gendelman, Tel Aviv ile Waşington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu, Gazze'de şu anda bir ateşkese izin vermeyeceklerini söyledi.

Gendelman, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini, bu nedenle buna izin vermeyeceklerini belirtti.

"Hamas'ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir." ifadesini kullanan Gendelman, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) ateşkes çağrısı kararının reddedildiğine işaret etti.

ABD'nin, Hamas'a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığını, ancak iki ülke arasında bazı anlaşmazlıkların da olduğunu kaydeden Gendelman, "Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Waşington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes tasarısı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken 10 ülke tarafından reddedildi.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, dün gece 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.
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Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle, ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Karşı çıkan ülkeler, İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay oldu.

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