İsrail'den 6 eve hava saldırısı: Çoğu çocuk ve kadın 21 şehit!
Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve düzenlediği hava saldırısında 21 Filistinli şehid oldu.
Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve düzenlediği hava saldırısında 21 Filistinli şehid oldu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, siyonist işgal rejimi sözde ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişinin şehid olduğu, 79 kişinin de yaralandığı belirtildi.