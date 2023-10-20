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Dünya İsrail'den 6 eve hava saldırısı: Çoğu çocuk ve kadın 21 şehit!
Dünya

İsrail'den 6 eve hava saldırısı: Çoğu çocuk ve kadın 21 şehit!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 09:20:00 -
İsrail'den 6 eve hava saldırısı: Çoğu çocuk ve kadın 21 şehit!

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve düzenlediği hava saldırısında 21 Filistinli şehid oldu.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve düzenlediği hava saldırısında 21 Filistinli şehid oldu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, siyonist işgal rejimi sözde ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişinin şehid olduğu, 79 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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