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Dünya İsrail'de vaka sayıları rekor kırdı
Dünya

İsrail'de vaka sayıları rekor kırdı

İsrail'de bir günde rekor sayıda kişide koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:12:00 -
İsrail'de vaka sayıları rekor kırdı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bugün 8 bin 221 kişide koronavirüse rastlandığı, rakamın şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olduğu belirtildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 226 bin 586’ya çıkarken, koronavirüs nedeniyle 10 kişinin öldüğü, böylece virüs kaynaklı ölü sayısının 1417'ye ulaştığı açıklandı.

Yapılan açıklamada hastalardan 728’inin durumunun ağır olduğu bildirilirken, 157 bin 523 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. İkinci dalganın başladığı İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış giderek artıyor.

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