İsrail'de Türkiye paniği! Onlara ihtiyacımız var!

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamları sonrası Türkiye, batılı ülkelerin aksine Filistin ve Gazze'ye olan desteğini açıkladı. Bölgeye sayısız insani yardım yollayan Ankara, son olarak İsrail'e yönelik ihracata inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 üründe kısıtlama getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların "Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam edeceğini" söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

İsrail basınından Maariv gazetesi ise Türkiye'nin bu hamlesi sonrası Tel Aviv yönetiminin en kötü senaryoya hazırlanması gerektiğini yazdı ve Ankara'nın bu hamlelerinin İsrail için bir baş ağrısı niteliğinde olduğunu belirtti, Maariv ayrıca İsrail'in böyle yaptırımlardan etkilenmemesi için yerli üretimleri hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Gazeteye konuşan Hayfa'daki Denizcilik Politikası ve Strateji Merkezi'nden araştırmacı Ehud Gönen ise Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin giderek karmaşık bir hal aldığını belirtti ve Tel Aviv'in Karadeniz ülkelerine yaptığı ihracat için Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Ehud Gönen açıklamalarının devamında şu sözleri kullandı:

1990'larda Türkiye, İsrail için önemli bir ticari varış noktasıydı. İki ülkenin şirketleri işbirliği içindeydi ve birçok konuda işbirliği yapıldı. Ancak bu anlaşmalar özellikle Mavi Marmara gemisi olayı ve Orta Doğu'da çıkan savaş sonrası giderek azaldı.

BOĞAZLARIN KAPATILMA İHTİMALİ BİLE YETTİ

Türkiye'nin iç piyasada yerli ve asya ülkeleri tarafından üretilen ürünleri ağırlıklı olarak kullandığını hatırlatan Maariv gazetesi İsrail'in Türkiye'nin en önemli ihracat yaptığı ülkelerden biri olduğunu ancak savaş nedeniyle bu durumun eskiye nazaran gerilediğini hatırlattı. Türkiye'nin bu kesinti sonrası ise iç piyasada sadece yüzde 5'lik bir pazar kaybı yaşayacağını belirten gazete, boğazlara dikkat çekti.

İsrail'in ne olursa olsun en kötü senaryo için çalışması gerektiğini belirten Maariv ayrıca uluslararası toplumu boğazlar konusunda bilgilendirmek için yetkililere çağrıda bulundu ve "Türkiye'ye sessiz de olsa bir cevap verebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteye göre Türkiye'nin boğazları kapatması durumunda İsrail'in Rusya, Avrupa hatta Kafkaslara bile ulaşımı kesilecek ve bu durum ekonomik açıdan bir felakete yol açabilir.