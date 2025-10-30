  • İSTANBUL
İsrail'de Suriye'yi parçalama konferansı düzenlendi!

Tel Aviv’de düzenlenen “Azınlıklar Konferansı”nda, Suriye’deki azınlık gruplarına bağımsız yapılanmalar oluşturulması çağrısı yapıldı. Uzmanlara göre İsrail, bu girişimle Suriye’nin ulusal bütünlüğünü zedeleyip bölgedeki stratejik etkisini artırmayı hedefliyor.

Tel Aviv’de düzenlenen “Azınlıklar Konferansı”nda, Suriye içindeki azınlıklar için bağımsız oluşumlar kurulması önerildi. Bu adım, Suriye’nin ulusal dokusunu parçalamaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilerek kayda geçti. Konferansa katılan kişiler, bölgedeki azınlıkların haklarını güvence altına almak ve bağımsız devletçikler kurmak gerektiğini savundu.

Suriye’deki Kürt, Dürzi ve diğer azınlık gruplarının geleceği için ayrı yönetimler ve örgütler önerildi. İsrail tarafı ise azınlıkları izlemek ve uluslararası kurumlar üzerinden koruma sağlamak için yeni yapılar kurulmasını tavsiye etti. Konferansta, IŞİD ve HTŞ gibi örgütler de açık hedef olarak gösterildi.

Bu girişim, geçmişte Suriye muhaliflerinin İsrail’den destek talep ettiği dönemleri hatırlatıyor. Daha önce bazı Suriyeliler, İsrail’in müdahalesiyle bölgede kendi konumlarını güçlendirmeyi hedeflemişti.

Suriye Ulusal Hareketi, konferansı ülkenin bütünlüğüne yönelik tehlikeli bir siyasi proje olarak nitelendiriyor. İsrail, bölgeyi parçalamanın en etkili yolunun dar kimlikleri ön plana çıkarmak olduğunu ve iç bölünmelerden kazanç sağladığını gösteriyor. Suriyelilerin cevabı ise yalnızca tepki göstermekle değil, kapsayıcı bir milli kimlik ve güveni yeniden inşa etmekle mümkün olacak.

Suriye resmi olarak, İsrail’e karşı herhangi bir provokasyon yapmadığını ve komşu ülkeleri tehdit etmeyeceğini açıkladı.

Yakın Doğu Haber

