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Dünya İsrail'de skandal anket sonucu! 'Filistinlilere tecavüz edilmesi savaşın bir gereği'
Dünya

İsrail'de skandal anket sonucu! 'Filistinlilere tecavüz edilmesi savaşın bir gereği'

Yeniakit Publisher
2024-08-24 15:18:00 -
İsrail'de skandal anket sonucu! 'Filistinlilere tecavüz edilmesi savaşın bir gereği'

İsrail'in işkence üssü Sde Teiman'da Filistinli bir rehineye İsrail askerlerinin toplu tecavüz etmesi büyük tepki çekerken İsrailli Yahudiler skandalı destekledi. Ülkede yapılan anketlere göre %65 oranında İsrailli, Filistinlilere tecavüz edilmesini savaşın bir gereği olarak görüyor.

İsrail'in işkence üssü Sde Teiman'da Filistinli bir rehineye İsrail askerlerinin toplu tecavüz etmesi büyük tepki çekerken İsrailli Yahudiler skandalı destekledi. Ülkede yapılan anketlere göre %65 oranında İsrailli, Filistinlilere tecavüz edilmesini savaşın bir gereği olarak görüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin ağustos ayında Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri büyük tepki çekerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÜLKEDE 9 TECAVÜZCÜ İSRAİLLİ ASKERİN TUTUKLANMASINA TEPKİ VAR

Görüntülerin dünyaya yayılmasınında ardından 9 İsrailli asker tutuklandı ama İsrailliler bu olaya tepki gösterdi.

Kalabalık bir grup gözaltına alınmaları protesto etmek amacıyla gözaltı merkezini ve askeri mahkemeyi bastı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birçok Filistinli, Sde Teiman'da askerler tarafından cinsel istismara uğradıklarını söylese de ülkede yapılan INSS anketinin sonuçları kan dondurdu.

"FİLİSTİNLİLERE TECAVÜZ SAVAŞIN BİR GEREĞİ"

Yapılan anketin sonuçlarına göre İsrailli Yahudilerin %47'si Gazze savaşında İsrail'in uluslararası hukuka uymaması gerektiğini savurken, %65 oranında İsrailli ise Filistinlilere tecavüz edilmesini savaşın bir gereği olarak görüyor.

Kaynak: Middle East Eye

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