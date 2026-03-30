İsrail'de siren sesleri: Milletvekilleri Sığınaklara Kaçtı!

İran tarafından işgal rejimine karşı düzenlenen misilleme saldırıları, işgal rejimin sözde yasama organı olan Knesset’te hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı. İşgal Meclis genel kurulunda görüşmeler devam ettiği sırada duyulan siren sesleri üzerine, oturuma derhal ara verildiği bildirildi.

Saldırı tehdidinin ciddiyeti nedeniyle meclis binasında güvenlik protokolleri devreye sokulurken, aralarında sözde bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu tüm yetkililer, korunaklı sığınak alanlarına kaçtı. İran'ın gerçekleştirdiği bu son hamle, işgal rejiminin kalbinde kısa süreli de olsa bir felç durumuna sebep olurken, bölgedeki gerilimin meclis koridorlarına kadar ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

Liberman konuşurken saldırı gerçekleşti

Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı işgal Meclisi Genel Kurulunda, israil Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nden işgal rejimine füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.

İşgal Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara kaçtı.

İşgalci rejimin sözde milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.