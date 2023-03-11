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Dünya İsrail’de polis müdürüne sert değilsin azli
Dünya

İsrail’de polis müdürüne sert değilsin azli

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümet karşıtı protestolara sahne olan Tel Aviv’in polis şefini protestoculara karşı “yeterince sert davranmamakla” suçlayarak görevden aldı

Yeniakit Publisher
2023-03-11 12:30:00 -
İsrail’de polis müdürüne sert değilsin azli

İsrail polisinden yapılan açıklamada, polis departmanında bazı üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, diğer bazı atamaların yanı sıra Tel Aviv Bölge Şefi olarak görev yapan Amichai Eshed’in Polis Eğitim Bölümü’nün başına getirildiği kaydedildi. Açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Muhalefet: Büyük rezalet

Öte yandan; İsrail’deki muhalefet liderleri, Ben-Gvir’in Tel Aviv polis şefi Eshed’i görevden alma kararına tepki gösterdi. Eski Başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid, kararı “rezalet” olarak değerlendirip “Ülke tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Tiktok palyaçosu (Gvir), sokaklarda yeterince kan ve şiddet olmadığı için polis memurunu kovdu” dedi.

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