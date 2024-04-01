İsrail'de Netenyahu'ya istifa çağrısı: Yönetime seslerini duyuran on binlerce kişi protesto etti! Yeni gelişme

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023’ten itibaren devam eden savaşta rehin alınan kişilerin aileleri ile birlikte on binlerce kişi geçtiğimiz hafta sonu İsrail sokaklarında hükümeti protesto etti.

Protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun istifasını istedi.

İsrail’in Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Beerşeba ve Kayserya gibi şehirlerde 30 Mart Cumartesü günü başlayan protestolarda İsrailliler, Gazze’de rehin tutulanların serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular, Netenyahu’nun “ateşkes görüşmelerinin önündeki engel” olduğunu düşünüyor.

İsrailli bir rehinenin annesi Shira Albag, “Çocuğum Liri ve diğer rehinelerin 176 gündür neler yaşadığını düşünmeden bir gün bile geçiremiyorum. İsrail halkı, bu ateşkes görüşmelerini ve rehine takas anlaşmalarını baltalayan kimseyi affetmez” dedi.

İki yıl önce rehin olmaktan kurtulan Raz Ben-Ami, “Orada yaşanılanları gördükten sonra kimsenin hayatta kalabileceğine inanmıyorum” dedi.

Netenyahu, ittifakının kırılgan dönemlerinden geçiyor

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İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Ortodoks erkeklerin zorunlu askerlik muafiyeti hakkında verdiği kararın 1 Nisan Pazartesi günü dolamsı nedeniyle Netenyahu ve koalisyonu görev sürelerinin en kırılgan dönemlerinden geçiyor.

Bu konu koalisyondaki sağcı dini grupları ve seküler grupları bölüyor.

Netenyahu 31 Mart Pazar gecesi verdiği basın açıklamasında İsrail’in Refah’a olan saldırılarını artıracağını söyledi. Netenyahu’ya göre Refah’a yönelik saldırılarla birlikte yürüyen bir takas görüşmesi daha başarılı bir sonuç doğuracak.

Protestocular Kudüs’te bulunan Knesset’te toplandı

On binlerce kişi 31 Mart Pazar günü Kudüs’te bulunan İsrail’in yasama organı olan Knesset’in önünde toplandı.

Knesset’teki merkez sol parti olan İşçi Partisi’nin üyesi Naama Lazimi de protestoda bulunuyordu. Lazimi gazetelere verdiği demeçte şunları söyledi:

“İsrail halkı, 7 Ekim’den bu yana acı içinde yaşıyor. Bu hükümet artık çalışamıyor ve bütün halkı hem ekonomik ve diplomatik açıdan hem de güvenliğimiz açısından bize zarar veriyor.”

Rehinelerin aileleri, hükümette bulunan bakanların bir araya gelerek Netenyahu’yu görevden almalarını talep etti.

Eğer ülkedeki aşırı Ortodoks partiler hükümetten çekilirse, ülke bir genel seçime gitmek zorunda. Bu durumda Netenyahu’nun başbakanlığı da oldukça sıkıntıya düşebilir. Kaynak: Guardian