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Dünya İsrail'de Netanyahu için yolun sonu göründü
Dünya

İsrail'de Netanyahu için yolun sonu göründü

İsrail'de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini ve parlamentonun feshi için destek vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:12:00 -
İsrail'de Netanyahu için yolun sonu göründü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Savunma Bakanı Benny Gantz, partisi Mavi-Beyaz'ın yarın Meclis'in feshedilmesi yönündeki oylamaya destek vereceğini açıkladı.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Gantz düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Netanyahu'ya yüklenerek ülkenin erken seçimin eşiğinde olduğunu söyledi.

Yolsuzluk davası

Netanyahu'nun verdiği sözleri tutmadığı ve İsrail kamuoyuna yalan söylediğini ileri süren Gantz, İsrail Başbakanı'nın hakkındaki yolsuzluk davasından kurtulmayı amaçladığını ifade etti.

Gantz, Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini daha fazla destekleyemeyeceğini dile getirerek, yarın Meclis'in feshedilmesi için yapılacak oylamaya destek vereceklerini duyurdu.

Uzmanlar, Gantz'ın bu açıklamayla 2021 yılı bütçesinin Meclis'ten geçmesini kabul etmesi için Netanyahu üzerinde baskı kurmayı amaçladığını dile getiriyor.

Meclis'in feshedilerek erken seçime gidilmesi için muhalefet tarafından verilen önergenin ilk oylaması yarın yapılacak.

Erken seçimin yolunu açacak olan Meclis'in feshedilmesi için 4 ayrı oylamanın da kabul edilmesi gerekiyor.

Koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart’ta yapılan seçimin ardından ülkede devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı.

Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1,5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1,5 yıl da Gantz’ın oturması kararlaştırılmıştı.

Ancak Netanyahu ile Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü.

Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçirilmesini isterken, Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti.

İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle, ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması gelecek aya ertelenmişti.

Yasa gereği, 23 Aralık’a kadar 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecek.

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