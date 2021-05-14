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Dünya İsrail'de kriz! Kapalı toplantıda Netanyahu'ya yerden yere vurmuş
Dünya

İsrail'de kriz! Kapalı toplantıda Netanyahu'ya yerden yere vurmuş

İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet her geçen gün artarken, olaylar nedeniyle İsrail'de kriz çıktığı öğrenildi. İsrailli polis amiri Kobi Shabtai'nin kapalı toplantıda başbakan Binyamin Netanyahu'ya ağır sözler sarf ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:06:00 -
İsrail'de kriz! Kapalı toplantıda Netanyahu'ya yerden yere vurmuş

İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddeti her geçen gün artarken, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanması da büyük tepki çekiyor.

Ülke içinde kriz

Gazze'yi füzelerle vuran İsrail'in saldırılarda çok sayıda çocuk hayatını kaybederken, İsrail ordusunun tavrı nedeniyle ülke içinde de kriz çıktığı öğrenildi.

İsrail basınında yer alan bir habere göre polis amiri Kobi Shabtai'nin kapalı toplantılarda, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ağır eleştirilerde bulunduğu ve sivil olaylara ordunun müdahale etmesinin yanlış olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Netanyahu engellemek istemiyor

Shabtai'nin İsrail ordusunun sivil gösterilere karışmasının Netanyahu hükümetinin istekleri doğrultusunda olduğu ve Netanyahu'nun bunu engellemek istemediğini söylediği belirtildi.Polis amiri Shabtai, olayların sorumlusu olarak da Netanyahu'yu işaret etti.Son olarak Lod şehrinde öldürülen Filistinli gencin cenazesine İsrail ordusunun müdahale etmesi sonucu olaylar daha da büyümüştü.

"Eğitimsiz ordu yaşanan insanlık dramının sebebi"

İsrail basınına göre Polis amiri Kobi Shabtai'nin kapalı toplantıda, "İsrail ordusunun sivil olaylarla ilgilenmek için ne eğitimi ne de tecrübesi var. Eğitimsiz ve silahlı insanlardan oluşan İsrail ordusu ise yaşanan insanlık dramının sebebi" ifadelerini kullandı.Diğer yandan Netanyahu'nun Shabtai'nin önerilerini dikkate alıp almayacağı veya Shabtai'nin görevine devam edip edemeyeceği ise merak ediliyor.

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Yorumlar

saffet

Hitlere faşist deniyor peki bu yahudi inancı çocuk katliamı ne diye düşünüyorum
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