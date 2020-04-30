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İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219'a yükseldi

Toplam vaka sayısı 15 bin 870 oldu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:37:16 -
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219'a yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 219'a, vaka sayısı 15 bin 870'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 219'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 36 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 870'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 8 bin 412 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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