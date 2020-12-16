İsrail'de Kovid-19 salgınında bir günde 2 bin 862 vaka kaydedildi

KUDÜS (AA) - İsrail'de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son iki aydan bu yana ilk defa 2 bin 500'ün üzerine çıktı.



İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 862 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Yaklaşık 9,2 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 362 bin 953'e çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının ise 3 bin 22 olduğu kaydedildi.



İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, ülkede son iki aydan bu yana ilk defa günlük vaka sayısının 2 bin 500'ün üzerine çıktığı ifade edildi.

Gazete, vaka sayılarının artması nedeniyle İsrail hükümetinin tedbir amaçlı ek kısıtlamalar getireceğini öne sürdü.

İsrail yönetimi, vaka sayılarının düşmesi üzerine ülkede uygulanan kısıtlamaları ekim ayının başından itibaren hafifletmeye başlamıştı.

