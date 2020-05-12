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İsrail’de korona virüs tedbirlerine uymayanlara polisten sert müdahale

İsrail’de korona virüs tedbirlerine uymayarak Lag BaOmer Bayramı nedeniyle bir araya gelen yüzlerce kişiye polis tarafından müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:42:02 -
İsrail’de korona virüs tedbirlerine uymayanlara polisten sert müdahale

İsrail’de korona virüs tedbirlerine uymayarak Lag BaOmer Bayramı nedeniyle bir araya gelen yüzlerce kişiye polis tarafından müdahale edildi.



İsrail’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında yüzlerce kişi, Lag BaOmer Bayramı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Meron bölgesinde bulunan Haham Şimon Bar Yokhai’nin mezarına akın etti. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan mezarın önünde toplanan kalabalık gruba İsrail polisi sert bir şekilde müdahale edildi. Bir kişi polis tarafından itilerek yere düşülürken başka bir kişi ise yerde sürüklendi. Kalabalığı dağıtmaya çalışan polis birkaç kişiyi gözaltına aldı.



Öte yandan İsrail’de toplam korona virüs vaka sayısının 16 bin 529’a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 260’a ulaştığı açıklandı.

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