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Dünya İsrail'de korkutan gelişme resmen duyuruldu! Her şey sil baştan
Dünya

İsrail'de korkutan gelişme resmen duyuruldu! Her şey sil baştan

İsrail'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 08:50:00 -
İsrail'de korkutan gelişme resmen duyuruldu! Her şey sil baştan

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Askeri İstihbarat Şubesi'nin (AMAN) hazırladığı raporda, İsrail'de tespit edilen virüsün yeni mutasyonunun çok daha hızlı yayılabileceği belirtildi.

Raporda, Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ya da aşılanmış olsalar da tüm yurt dışından gelenlerin yeniden karantina altına alınması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulandı.

"Kontrol etmek zor"

Çeşitli ülkelerde Kovid-19'un yeni mutasyonlarına rastlandığına işaret edilen raporda, bunları kontrol etmenin oldukça zor olduğunun altı çizildi.

Gazetenin haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Sağlık Bakanlığı ve hükümete bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle, İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonun yaygınlaşması nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iki hafta süreyle geliş gidişlere kapatılması konusunu görüşeceği aktarıldı.

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