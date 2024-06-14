İsrail'de kalleşlik bitmiyor! Çağ dışı uygulama

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İsrail, Lübnan ile olan sınırında Ortaçağdan kalma bir mancınık sistemini kullandı.

El Cezire kanalının yayınladığı ve Sanad'ın doğruladığı görüntülerde İsrail askerleri alev topu benzeri bir silah kullanıyor.

Hizbullah ile yoğun çatışmaların devam ettiği Lübnan'ın güneyindeki sınır duvarı üzerinden ateş topları fırlatıldı. Öte yandan görüntülerde bir İsrail askerinin sınır duvarının üzerinden yay sayesinde yanan bir ok fırlattığı da görülüyor.

İsmini vermek istemeyen İsrailli bir yetkili NBC News'e yaptığı açıklamada Ortaçağ tarzı mancınığın İsrail ordusunun standart cephaneliğinin bir parçası olmadığını, sınırda görevli askerler tarafından Hizbullah savaşçılarının saklandığı bilinen çalılıkları yakmak için yapıldığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkiliye göre silahın kullanımına izin verilmedi ve bir daha da kullanılmayacak. İsrail kanalı KAN'a konuşan bir İsrail ordu yetkilisi ise, "Bu yaygın olarak kullanılan bir araç değil" dedi.

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