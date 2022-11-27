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Dünya İsrail’de ırkçı Ben-Gvir Güvenlik Bakanlığını aldı
Dünya

İsrail’de ırkçı Ben-Gvir Güvenlik Bakanlığını aldı

İsrail’in yeni başbakanı olması beklenen Binyamin Netanyahu, müttefikleri ile devam eden koalisyon pazarlıkları kapsamında, aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir’e “Ulusal Güvenlik Bakanlığı”nı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:21:00 -
İsrail’de ırkçı Ben-Gvir Güvenlik Bakanlığını aldı

1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Likud Partisi lideri Netanyahu, yeni hükümette makamların paylaştırılması konusunda Yahudi Gücü ile anlaşmaya vardı. Seçime aynı ittifakta girdiği partilerle koalisyon kurmak için müzakereleri sürdüren Netanyahu, Yahudi Gücü partisine, Ulusal Güvenlik Bakanlığını, Banliyöler, Necef Çölü ve Celile’yi Geliştirme Bakanlığını ve Yahudi Mirası Bakanlığını teslim etti.

Geniş yetkilerle donatılmış şimdiki adı “Kamu Güvenliği Bakanlığı” olan Ulusal Güvenlik Bakanlığına, işgal altındaki Batı Yaka Sınır Polisi birimi de dahil edilecek.
Ben-Gvir, anlaşma üzerine Twitter’dan, “Şimdi tam teşekküllü bir sağcı hükümet zamanı!” ifadelerini kullandı.

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