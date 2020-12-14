  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'de İletişim Bakanı ile Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı görevden alındı
Aktüel

İsrail'de İletişim Bakanı ile Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı görevden alındı

Bakan Yoaz Hendel ve Komisyonu Başkanı Zvi Hauser, geçen hafta Likud Partisinden ayrılan Gideon Saar'ın kurmaya karar verdiği yeni partiye katılacaklarını duyurmuştu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:47:42 -
İsrail'de İletişim Bakanı ile Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı görevden alındı

KUDÜS (AA) - İsrail'de Likud Partisinden ayrılan Gideon Saar'ın kurmaya karar verdiği yeni partiye katılacaklarını açıklayan İletişim Bakanı Yoaz Hendel ile Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Zvi Hauser, görevden alındı.

Bakan Hendel ve Komisyon Başkanı Hauser'le ilgili açıklamayı halihazırda mensubu oldukları Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz yaptı.

Gantz'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Hendel ve Hauser'in yeni siyasi evlerini seçtikleri ve böylece Mavi-Beyaz'ı temsilen yürüttükleri görevlerinin sona erdiği" ifade edildi.

Hendel ve Hauser çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Saar'ın kurmaya karar verdiği yeni partiye katılacaklarını duyurmuştu.

İsrailli milletvekili Gideon Saar 9 Aralık'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisinden ayrıldığını ve yeni bir parti kurmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Saar, Likud içinde Netanyahu'nun rakibi olarak girdiği 2019'daki genel başkanlık seçimlerini kaybetmişti.

İsrail'deki koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümete bildirimde bulunduktan sonra kendi partisinden bakanları görevden alma yetkisine sahip bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Bu araştırma çok ama çok konuşulur! Bülent Arınç'ı şoke edecek anket
Siyaset

Bu araştırma çok ama çok konuşulur! Bülent Arınç'ı şoke edecek anket

İstanbul Ekonomi Araştırma, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nı..
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay