İsrail’de ikinci ulusal tecrit kararı, protestolara neden oldu

İsrail, artan COVID-19 vakalarını engellemek için dünya çapında ikinci bir tecrit başlatacağını duyuran ilk ülke oldu.

İsrail şu anda, bu hafta yaklaşık 30.000 enfeksiyonu doğruladıktan sonra, yalnızca bir hafta önce rekor kırarak dünyadaki kişi başına en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip oldu.

Karar verilen üç haftalık tecrit, dindar ve seküler İsraillilerin evlerde ve sinagoglarda toplandığı Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana'nın başlangıcına denk geldiği için protestolara neden oldu.

İsrail’in Netanya kentinin Sans tıp merkezinin acil servisinde çalışan aynı zamanda protestoları organize eden Amir Shahar, tecrit kararının yarardan çok zarar vereceğini, bu kısıtlamaların etkisiz kalacağını ifade etti.

İsrailli doktorlar sendikası başkanı Hagai Levine, da artan vakalarla mücadele için bunu "en aptalca ve en tehlikeli çözüm" olarak nitelendirdi.

Başbakan Benjamin Netanyahu, perşembe gecesi televizyonda yaptığı konuşmada "Son iki gün içinde endişe verici artışa ve kritik hasta sayısında devam eden artışa tanık olduk." dedi.

Düzenlemeleri uygulamak için binlerce polis gönderilecek olsa da, yetkililer birçoğunun kuralları ihlal edeceği yönündeki endişelerini dile getirdiler.

İnsanların alışveriş, acil servisler veya tıbbi tedavi haricinde evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşmalarına izin verilmeyecek. Temel çalışanların işe gidip gelmelerine izin verilecek.

Kuralları ihlal eden kişilere 123 € ile 1.231 € arasında para cezası uygulanacaktır.