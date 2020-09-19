  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’de ikinci ulusal tecrit kararı, protestolara neden oldu
Dünya

İsrail’de ikinci ulusal tecrit kararı, protestolara neden oldu

Cuma gecesi İsrail, artan COVID-19 vakalarını engellemek için ikinci bir tecrit başlatacağını duyurdu. Protestocular İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhine sloganlar attılar.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:59:00 - 2020-09-19 10:01:21
İsrail’de ikinci ulusal tecrit kararı, protestolara neden oldu

İsrail, artan COVID-19 vakalarını engellemek için dünya çapında ikinci bir tecrit başlatacağını duyuran ilk ülke oldu.

İsrail şu anda, bu hafta yaklaşık 30.000 enfeksiyonu doğruladıktan sonra, yalnızca bir hafta önce rekor kırarak dünyadaki kişi başına en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip oldu.

Karar verilen üç haftalık tecrit, dindar ve seküler İsraillilerin evlerde ve sinagoglarda toplandığı Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana'nın başlangıcına denk geldiği için protestolara neden oldu.

İsrail’in Netanya kentinin Sans tıp merkezinin acil servisinde çalışan aynı zamanda protestoları organize eden Amir Shahar, tecrit kararının yarardan çok zarar vereceğini, bu kısıtlamaların etkisiz kalacağını ifade etti.

İsrailli doktorlar sendikası başkanı Hagai Levine, da artan vakalarla mücadele için bunu "en aptalca ve en tehlikeli çözüm" olarak nitelendirdi.

Başbakan Benjamin Netanyahu, perşembe gecesi televizyonda yaptığı konuşmada "Son iki gün içinde endişe verici artışa ve kritik hasta sayısında devam eden artışa tanık olduk." dedi.

Düzenlemeleri uygulamak için binlerce polis gönderilecek olsa da, yetkililer birçoğunun kuralları ihlal edeceği yönündeki endişelerini dile getirdiler.

İnsanların alışveriş, acil servisler veya tıbbi tedavi haricinde evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşmalarına izin verilmeyecek. Temel çalışanların işe gidip gelmelerine izin verilecek.

Kuralları ihlal eden kişilere 123 € ile 1.231 € arasında para cezası uygulanacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı