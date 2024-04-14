  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

YSK: Seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik başvuruları reddetti! Ardından açıklamalarda bulundu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!

Çin, ABD'li generalin uzay istasyonu sözlerine tepki gösterdi

Teleferik değil bakımsızlık faciaya davetiye çıkardı

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı

Kürtaj olsaydılar, pislik temizlenmiş mi olacaktı? Metin Akpınar'ın kızından akla ziyan tehdit

Rusya bir yeri daha ele geçirdi
Dünya İsrail'de Gökyüzünde patlamalar görüldü
Dünya

İsrail'de Gökyüzünde patlamalar görüldü

Yeniakit Publisher
2024-04-14 02:27:00 -

İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısı başlatması sonrası gökyüzünde patlamalar görüldü.

İran’ın İsrail’e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlamalar görüldü.

Kaynak: AA

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes
Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes

Gündem

Cihat Yaycı'dan son dakika İran-İsrail savaşı uyarısı: Oradan Türkiye'ye gelebilirler, herkes uyanık olsun herkes


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor
İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Dünya

İsrail basınından flaş açıklama: Yetkililer karşılık vermeye hazırlanıyor

Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli
Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli

Gündem

Sinan Oğan'dan İran-İsrail savaşı için korkutan uyarı: Hükümetimiz hemen orada OHAL ilan etmeli

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

Dünya

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı
İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı

Dünya

İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı

İsrailli yetkili: En az 100 İHA, ABD tarafından durduruldu
İsrailli yetkili: En az 100 İHA, ABD tarafından durduruldu

Dünya

İsrailli yetkili: En az 100 İHA, ABD tarafından durduruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23