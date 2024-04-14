İsrail'de Gökyüzünde patlamalar görüldü
İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırısı başlatması sonrası gökyüzünde patlamalar görüldü.
İran’ın İsrail’e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlamalar görüldü.
Kaynak: AA
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