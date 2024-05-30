İsrail'de darbe girişimi! İsrail İşçi Partisi Başkanı'ndan açıklama

İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma dünyadan tepkiler yükselirken iç siyasette de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İsrail'in Refah'ta insanların yanarak can vermesine neden olan saldırısı yeni tartışmalara yol açtı. İsrail'e karşı dünyada çok büyük bir tepki oluşurken İsrail İşçi Partisi'nin yeni başkanından İsrail halkına dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

NETANYAHU GİDENE KADAR SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI

İsrailli general ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan İsrail İşçi Partisi'nin yeni başkanı Yair Golan, İsrail halkına Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde çarpırıcı bir çağrıda bulundu. Golan, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak için "yaygın sivil itaatsizlik" çağrısı yaptı. Golan, destekçilerine Başbakan Netanyahu ve hükümet üyeleri değişene kadar yedek kuvvetlere katılmayı reddetmek gibi sivil itaatsizlik eylemleri yapılması gerektiğini söyledi.

Golan, "En ufak bir sivil itaatsizlik tehdidi Netanyahu'yu çılgın bir baskı altına sokuyor. Neden bundan daha kapsamlı bir şekilde yararlanmıyoruz?" dedi.

NETANYAHU DESTEKÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Golan'ın sözleri uluslararası alanda 'Darbe mi geliyor?' tartışmalarına neden olurken ülke içindeki Netanyahu desteklerinden tepki topladı. Golan'ın sözlerine ilişkin MK Gideon Sa'ar, kamuoyu önünde geri çekilmesi gerektiğini belirtirken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Golan'ın sözlerinin savaş zamanında itaatsizliğe kışkırtma olduğunu öne sürerek cezai soruşturma yapılması çağrısında bulundu.