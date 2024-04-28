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Dünya İsrail'de bir siyonist Bakan daha kaza geçirdi! Takla atan otomobil hurdaya döndü
Dünya

İsrail'de bir siyonist Bakan daha kaza geçirdi! Takla atan otomobil hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-28 01:20:00 -

İşgalci İsrail'in eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Haim Biton'un otomobili Kudüs'te kaza yaptı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Haim Biton'un aracının takla attığı ve babasının ağır yaralandığı belirtildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde araç hurdaya dönerken, İsrail polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Biton'un kaza yapan araçta olmadığı bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GVİR'İN ARACI DA TAKLA ATMIŞTI

Geçtiğimiz gün ırkçı söylemleriyle bilinen ve "Filistinli esirleri öldürelim" diyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in aracı, kırmızı ışıkta geçtiği esnada kaza yapmıştı.

Peş peşe yaşanan kazalar şüphe uyandırırken, son zamanlarda İsrail genelinde artarak devam eden şiddetli protestoların zamanlaması dikkat çekti.
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