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Aktüel

İsrail’de binlerce dönümlük orman kül oldu

İsrail’de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:51:17 -
İsrail’de binlerce dönümlük orman kül oldu

İsrail’de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.


Hayfa kentinde bulunan Karmel Dağları’nda orman yangını çıktı. Yetkililer, yangına müdahale etmek için 8 yangın söndürme uçağı ve yüzlerce itfaiye personelinin gönderildiğini açıklarken, yangında 6 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü duyurdu. Yetkililer, yangının Kiryat Taboon bölgesinde bulunan doğalgaz deposuna doğru ilerlediğini ve şiddetli rüzgar nedeni ile kontrol altına alınamadığını ifade etti.

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