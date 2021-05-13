İsrail'de barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...
İşgalci İsrail'in kışkırtıcı açıklamalarının ardından sokağa inen vahşi Yahudiler, Kan News’in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Novitzky'e saldırdı.
İsrail’de kamu yayıncısı Kan News’in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Novitzky, başkent Tel Aviv’in güneyinde fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı.
Yahudiler muhabir ve kameramana saldırdı
İsrail’de birçok kentte sokağa inen fanatik Yahudiler, Filistinlilerin yanı sıra basın çalışanlarını da hedef alıyor. Başkent Tel Aviv’in güneyinde kamu yayıncısı Kan News’in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Novitzky çekim yaptıkları sırada fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı.
Saldırganlar ekipmanları çaldı
Zehavi’nin saldırıda yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı. Novitzky’in ise, saldırıdan yara almadan kaçtığı fakat ekipmanlarının saldırganlar tarafından çalındığı aktarıldı.
Polis, saldırganların gözaltına alındığını bildirdi.