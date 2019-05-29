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İsrail’de askerlik yasası inatlaşması seçim getiriyor

İsrail’de seçimlerde 36 milletvekili ile seçimlerden birinci parti olarak çıkan Likud Partisi’nin Başkanı Başbakan Binyamin Netanyau, 5 milletvekili olan İsrail Evimiz Partisinin Başkanı eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın desteği olmadan mecliste koalisyon hükümeti kurabileceği sayıyı sağlayamıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:25
İsrail’de askerlik yasası inatlaşması seçim getiriyor

İsrail’de seçimlerde 36 milletvekili ile seçimlerden birinci parti olarak çıkan Likud Partisi’nin Başkanı Başbakan Binyamin Netanyau, 5 milletvekili olan İsrail Evimiz Partisinin Başkanı eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın desteği olmadan mecliste koalisyon hükümeti kurabileceği sayıyı sağlayamıyor. Liberman, Netanyahu liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde yer almak için Ultra-Ortodoks Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu kılacak askerlik yasasının meclisten geçmesi şartında ısrar ediyor. Ancak Netanyahu’nun diğer koalisyon ortağı olan ve her biri 8’er milletvekiline sahip Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden iki parti bu teklife karşı çıkıyor.


Netanyahu, bunun üzerinde meclisi Knesset’in feshedilerek yeniden seçime gidilmesi için kanun teklifi verdi. Üç oylamada kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek olan yasa birinci oylamadan geçti. Knesset, erken seçim yasasınınson iki oylamasının görüşmek üzere bugün öğlende toplandı.


Başbakan Binyamin Netanyahu’nunbaşkanı olduğu Likud partisi tarafından hazırlanan ve parlamentonun feshi ve yeniden seçime gidilmesini öngören teklifinin, son oylama yapılmadan önce bir uzlaşma noktası bulunması halinde geri çekileceği kaydedildi.


Başbakan Netanyahu,gece yarısına kadar koalisyon hükümetini kurduğu açıklamak veya meclisin fesih yasasını çıkararak erken seçim kararı çıkarmak zorunda. Aksi takdirde Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in başka bir parti liderine hükümeti kurma görevi verebilecek.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:25
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