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Dünya İsrail'de askerlik krizi! Ortalık karışacak
Dünya

İsrail'de askerlik krizi! Ortalık karışacak

Yeniakit Publisher
2024-06-24 02:20:00 -
İsrail'de askerlik krizi! Ortalık karışacak

İsrail hükümeti, yedek askerlik hizmetini uzatan yasa tasarısını onayladı.

İsrail hükümeti, yedek asker ve subayların hizmet süresini 3 ay daha uzatan yasa tasarısını onayladı.

İSRAİL YEDEK ASKER VE SUBAYLARIN GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

Söz konusu tasarı, yedek askerlerin 41, yedek subayların ise 46 yaşına kadar hizmet etmesini de öngörüyor.

Askerlik hizmetiyle ilgili yürürlükteki yasa 30 Haziran'da sona eriyor. O nedenle yeni tasarının, yasalaşması için bu hafta Meclis'te 3 defa oylamaya sunulması gerekiyor.

Yürürlükteki yasaya göre, yedek askerler 40, yedek subaylar da 45 yaşına kadar hizmet ediyor.
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