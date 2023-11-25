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Gündem İsrail’de asker kaçağı krizi
Gündem

İsrail’de asker kaçağı krizi

Yeniakit Publisher
2023-11-25 08:23:00 -
İsrail’de asker kaçağı krizi

İşgal Ordusu Askeri Savcılığının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den itibaren aralıksız saldırılarının doğurduğu atmosferde asker kaçaklarına yönelik yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlandığı bildirildi.

İşgalci İsrail ordu radyosunun haberine göre, Ordu Savcılığı ülkede zorunlu ve gönüllü yedek askerlik hizmetinden kaçanlara ek yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, asker kaçaklarının daha uzun hapis cezasına çarptırılması, er rütbesine tenzil edilmeleri gibi önlemlerin hayata geçirilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den itibaren saldırıya geçmesiyle yaklaşık 350 bin kadar gönüllü yedek asker silah altına alınmıştı.

İşgalci İsrail'de kadınlar için 2 yıl, erkekler için yaklaşık 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan askerlerin çoğu 41 yaşına kadar yıl içinde farklı sürelerle gönüllü yedek asker olarak talimlere çağrılıyor.

Bunun yanı sıra yüksek rütbeli asker ve komutanlar 41 yaşının ardından da orduda gönüllü yedek asker olarak görev yapmaya devam edebiliyor. 
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