İsrail'de alarm verildi! Tüm kuvvetler göreve çağırıldı
İsrail'de ordu ve Hava Kuvvetleri, İran'dan suikast sonrası gelebilecek olası saldırıları karşı alarm verildi.
İsrail'in, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesindeki Konsolosluk binasına düzenlediği ve 2 tuğgeneral ile 13 kişinin öldürüldüğü saldırının yankıları sürerken İsrail'de ordu alarm durumuna geçirildi.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı maksimum alarm durumuna geçti. İsrail ordusu, hava savunma yedek kuvvetlerini göreve çağırdı.
İran intikam yemini etmişti
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi.