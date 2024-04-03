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Dünya İsrail'de alarm verildi! Tüm kuvvetler göreve çağırıldı
Dünya

İsrail'de alarm verildi! Tüm kuvvetler göreve çağırıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 22:26:00 -
İsrail'de alarm verildi! Tüm kuvvetler göreve çağırıldı

İsrail'de ordu ve Hava Kuvvetleri, İran'dan suikast sonrası gelebilecek olası saldırıları karşı alarm verildi.

İsrail'in, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesindeki Konsolosluk binasına düzenlediği ve 2 tuğgeneral ile 13 kişinin öldürüldüğü saldırının yankıları sürerken İsrail'de ordu alarm durumuna geçirildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı maksimum alarm durumuna geçti. İsrail ordusu, hava savunma yedek kuvvetlerini göreve çağırdı.

İran intikam yemini etmişti

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi.

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