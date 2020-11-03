İsrail zulmü sürüyor! Siyonist İsrail Batı Yaka’da Filistinli tutuklunun evini yıktı
Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinli tutuklu Halil Duveykat’ın (46) evini yıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, gece saatlerinde buldozerlerle Nablus’un güneyindeki Ruceyb beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri, 26 Ağustos’ta Petah Tikva kentinde bir İsrailliyi bıçaklamakla suçlanan altı çocuk babası Duveykat’ın iki katlı evini yıktı. Yıkımın ardından Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, yıkıma tepki gösteren Filistinli gençlere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.