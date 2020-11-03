  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail zulmü sürüyor! Siyonist İsrail Batı Yaka’da Filistinli tutuklunun evini yıktı
Dünya

İsrail zulmü sürüyor! Siyonist İsrail Batı Yaka’da Filistinli tutuklunun evini yıktı

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinli tutuklu Halil Duveykat’ın (46) evini yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:46:00 -
İsrail zulmü sürüyor! Siyonist İsrail Batı Yaka’da Filistinli tutuklunun evini yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, gece saatlerinde buldozerlerle Nablus’un güneyindeki Ruceyb beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri, 26 Ağustos’ta Petah Tikva kentinde bir İsrailliyi bıçaklamakla suçlanan altı çocuk babası Duveykat’ın iki katlı evini yıktı. Yıkımın ardından Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, yıkıma tepki gösteren Filistinli gençlere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!
Siyaset

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'ın başmümessillerinden dönemin Ge..
6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk kritik açıklamayı yaptı
Gündem

6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk kritik açıklamayı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime başlayamayan 6, 7, 10 ve 11. sınıfların son durumu ile ilgili konuşt..
Abdullah Ağar sosyal medyadan açıkladı! ‘Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış’
Gündem

Abdullah Ağar sosyal medyadan açıkladı! ‘Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen saldırıya ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulund..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay