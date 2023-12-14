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Gündem İsrail zulmü sürüyor! Hastane müdürü ile 70 yaralı gözaltına alında
Gündem

İsrail zulmü sürüyor! Hastane müdürü ile 70 yaralı gözaltına alında

Yeniakit Publisher
2023-12-14 18:47:00 - 2023-12-14 19:03:54
İsrail zulmü sürüyor! Hastane müdürü ile 70 yaralı gözaltına alında

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Ahmed Al-Kahlot'un siyonist İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

El-Kudra, Dr. Ahmed Al-Kahlot ile birlikte 70 sağlık personeli ve yaralının da gözaltına aldığını belirtti.

El-Kudra, Şifa Hastanesi müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya ve 38 sağlık personelini işkence ve açlık altında sorgulamaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli öldü

İsrail saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 300 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini aktaran El-Kudra, saldırılarda 102 ambulansın ise kullanılamaz hale geldiğini, 22 hastane ve 52 sağlık ocağının kullanım dışı kaldığını aktardı.

Uluslararası topluma Han Yunus ve Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti vermek için sahra hastaneleri ve gezici klinikler kurması çağrısında bulunan El-Kudra, “İsrail, sağlık sistemini kasıtlı olarak çökmüş durumda tutuyor ve tıbbi yardımın hacmini, kalitesini ve yolunu kontrol ediyor. Tıbbi malzeme ve yakıtın akışını ve bunların herkese ulaşmasını garanti eden güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

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