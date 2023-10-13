İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında
İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara yönelik başlattığı saldırılar tüm hızıyla devam ederken Kudüslü Müslümanlar Gazze’ye destek vermek amacı ile sokaklarda yürüyüş başlattılar.
İsrail askerleri bir yandan Gazze’yi bombalarken bir yandan da Cuma namazı için Mescid’i Aksa’ya girmek isteyen Müslümanlara atlı polislerle, biber gazlarıyla, gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Filistinli Müslümanlar İsrail zulmünü protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.
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